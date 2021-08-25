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Участники "Новой волны" заложили в Сочи памятную звезду и барельеф с логотипом конкурса

Аллея звезд "Новой волны" открылась в Сочи в 2016 году

СОЧИ, 25 августа. /ТАСС/. Участники международного конкурса музыкальных исполнителей "Новая волна" заложили в центре Сочи памятную звезду и бронзовый барельеф с логотипом конкурса, церемония прошла на аллее звезд "Новой волны", передает корреспондент ТАСС.

"Новая волна" - это трамплин, большая возможность в жизни каждого артиста. <…> Благодарю власти за отношение, потому что если нет теплого отношения к проекту, сложно работать. Мы получили зеленый свет на все начинания", - обратился к участникам председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

Аллея звезд "Новой волны" открылась в Сочи в 2016 году. На улицу Навагинскую с предыдущего места проведения конкурса с Юрмалы были перенесены все памятные звезды с 2002 года. На звезде размером метр на метр написаны имена участников конкурса и страны, которые они представляют. Закладка звезд проходит ежегодно перед завершением конкурса, кроме 2020 года, когда "Новую волну" отменили из-за пандемии коронавируса.

Также на улице Несербской презентовали бронзовый барельеф, который изготовили участники конкурса под руководством скульптора, члена Союза художников России Вячеслава Звонова. В акции приняли участие все финалисты нынешнего года. Прямоугольный барельеф заложили в самом центре курорта - у морского порта. На нем изображен логотип конкурса.

Международный конкурс музыкальных исполнителей "Новая волна" стартовал в 2002 году, 12 лет он проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи. В этом году на "Новой волне" выступили 11 финалистов из девяти стран. В течение недели для гостей выступали, в частности, София Ротару, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Стас Михайлов.

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