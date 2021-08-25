Мишустин поздравил народного артиста России Владимира Андропова с 75-летием

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова Владимира Андропова с 75-летием. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

"Многие годы ваш творческий путь неразрывно связан с легендарным оркестром народных инструментов России имени Н. П. Осипова, который является национальным достоянием нашей страны. Под вашим руководством знаменитый коллектив сохраняет богатые традиции. Благодаря таланту, высокому исполнительскому мастерству, умению передавать красоту классических произведений, мелодичность русской народной музыки, глубину военных песен оркестр покорил сердца миллионов слушателей в самых разных странах мира. Этот успех и популярность - во многом и ваша заслуга", - говорится в поздравлении.

Владимир Андропов является художественным руководителем и главным дирижером Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова с 2009 года.