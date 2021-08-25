Пушкинский музей 29 августа проведет акцию "Рисуем вместе"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина 29 августа организует акцию "Рисуем вместе", кроме того, посетители смогут принять участие в мастер-классах сотрудников музея и беседах с художниками и архитекторами, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе музея.

"Акция "Рисуем вместе" традиционно пройдет в разных пространствах музейного квартала. В любой момент с 12:00 до 17:00 можно будет присоединиться к свободному рисованию в скверах перед Главным зданием музея, усадьбой Лопухиных, детским центром "Мусейон" и храмом священномученика Антипы", - отметили в пресс-службе. На каждой из площадок выдадут планшет, мольберт и принадлежности для рисования. Желающие могут принести любимые художественные материалы из дома.

По предварительной записи можно будет принять участие в мастер-классе по экспрессивному рисованию, который проведет в сквере ЦЭВ "Мусейон" художник, сотрудник музея Евгения Анцупова, или в экскурсии по будущему Музейному кварталу, о котором расскажет заведующая отделом развития ГМИИ Наталья Крутилина. В итальянском дворике пройдут беседы с художниками и архитекторами, например о фотосъемке музейных пространств, а режиссер Андрей Сильвестров расскажет о музее как пространстве для кино.

Также посетители смогут познакомиться и пообщаться с кураторами и участниками программ молодежного направления "Пушкинский.Youth", побывать на экскурсиях и занятиях. Для участия необходимо приобрести билет и пройти предварительную регистрацию.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина - музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний мирового искусства и хранящий памятники, созданные мастерами разных эпох. Сегодня фонды музея насчитывают около 700 тысяч произведений. Жемчужина собрания - известная во всем мире коллекция произведений французских импрессионистов и постимпрессионистов.