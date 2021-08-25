Дни якутского кино пройдут во Владивостоке в рамках ВЭФ

ЯКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Дни якутского кино состоятся во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил в ходе прямого эфира в Instagram первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин.

"Во Владивостоке состоятся в кинотеатре "Уссури" Дни якутского кино. 1-3 сентября состоятся показы якутских фильмов, начнется с показа нашего кинополотна "Тыгын Дархан", - сказал Левочкин.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минкультуры, Дни якутского кино пройдут в рамках культурной программы Республики Саха (Якутия) на Восточном экономическом форуме. Все фильмы кинопрограммы будут показаны бесплатно, отметили в министерстве.

Будут показаны исторический фильм о жизни народа саха на рубеже XVI-XVII веков "Тыгын Дархан" (2020) режиссера Никиты Аржакова, комедия "Поспешивший" (2020) режиссера Романа Дорофеева, самый кассовый фильм якутского кинематографа, комедия "Агент Мамбо" (2019) Алексея Амбросьева-младшего. Также организуют показы вышедших в этом году фильмов. Мелодрама "Потанцуй со мной" Никандра Федорова поведает историю о первой любви. Военная драма "Рядовой Чээрин" Дмитрия Кольцова - экранизация повести якутского писателя, участника Великой Отечественной войны Тимофея Сметанина.

Якутский кинематограф занимает третье место в России по уровню производства кинопродукции после Москвы и Санкт-Петербурга. В республике выпускается по восемь-десять кинокартин в год, за последние десять лет выпущено 95 полнометражных художественных фильмов различных жанров. За последние пять лет фильмы якутских режиссеров приняли участие в международных кинофестивалях в 13 странах мира и в 16 регионах России.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.