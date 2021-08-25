Директор "Новой волны" заявил, что конкурс будет продолжен в 2022 году

СОЧИ, 25 августа. /ТАСС/. Международный конкурс исполнителей "Новая волна" в 2022 году планируют провести в Сочи, организаторы не намерены закрывать проект, несмотря на все сложности. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор конкурса Александр Румянцев после закладки звезды на Аллее звезд "Новой волны".

Ранее председатель жюри конкурса Игорь Крутой говорил о том, что в этом году конкурс "Новая волна" убыточный и организаторы испытывают сложности.

"Главный сюрприз следующей "Новой волны" - это то, что она будет, несмотря на все сложности. Мы планируем, что он (конкурс) пройдет в Сочи", - сказал Румянцев.

В 2020 году конкурс должен был пройти в Казани в честь юбилея города, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили. В 2021 году "Новая волна" проходит на федеральной территории Сириус.

Международный конкурс музыкальных исполнителей "Новая волна" начал проводиться в 2002 году, 12 лет он проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи. В этом году на "Новой волне" выступили 11 финалистов из девяти стран. В течение недели для гостей выступали, в частности, София Ротару, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Стас Михайлов.