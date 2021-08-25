Французский ансамбль Ensemble intercontemporain откроет 100-й сезон Московской филармонии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Французский ансамбль Ensemble intercontemporain 2 сентября даст старт юбилейному, сотому сезону Московской филармонии. Об этом сообщила в среду пресс-служба филармонии.

"Юбилейный сезон Московской филармонии, посвященный ее столетию, открывается единственным концертом легендарного французского Ensemble intercontemporain", - рассказали в пресс-службе.

Коллектив основан в 1976 году гуру европейского послевоенного авангарда, дирижером и композитором Пьером Булезом (1925-2016). В Концертном зале им. П. И. Чайковского ансамбль выступит со своим нынешним руководителем Маттиасом Пинчером. В программе вечера - российская премьера его сочинения Beyond II (bridge over troubled water) для флейты, альта и арфы, а также произведения Робена, Вареза и визитная карточка коллектива - R pons Булеза. Подготовка к исполнению последнего в КЗЧ займет почти неделю: специалисты по акустике будут заниматься расположением аппаратуры и подготовкой мест для шестерых солистов в самых неожиданных точках зала, а в партере будет выстроен специальный подиум для ансамбля. "Часть зрителей разместится на сцене, получив редчайшую возможность слышать музыку и видеть зал с уникальной позиции", - подчеркнули в филармонии.

В филармонии напомнили, что московские меломаны встречались с Ensemble intercontemporain в ноябре прошлого года в рамках VII Международного фестиваля актуальной музыки "Другое пространство". Тогда на фоне роста заболеваемости ковидом концерт прошел с ограничением заполняемости зала в 25%, а из солистов ансамбля в Москву смогли прилететь лишь восемь. На этот раз в столицу приедет весь ансамбль: 30 музыкантов и дирижер.

Основные праздничные мероприятия в филармонии запланировали на 29 января 2022 года. В 14:00 мск в Большом зале Московской консерватории можно будет стать свидетелями реконструкции исторического концерта - открытия филармонии, состоявшегося ровно 100 лет назад в том же зале в то же время. А в 19:00 мск в Концертном зале им. П. И. Чайковского состоится юбилейный гала-концерт.

Кроме того, филармония готовит к юбилею ряд специальных проектов. Среди них серия "Исторические концерты Московской филармонии", выступление ведущих отечественных коллективов в "Параде оркестров", "Триумф российской исполнительской школы" с Хиблой Герзмава, Екатериной Семенчук, Юлией Лежневой, Денисом Мацуевым, Михаилом Плетневым, Николаем Луганским, Борисом Березовским, Максимом Венгеровым, Вадимом Репиным и другими.