Ивана Краско госпитализировали с инсультом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Народный артист России Иван Краско попал в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова с инсультом. Об этом сообщил в среду ТАСС Виктор Новиков, художественный руководитель театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где служит Краско.

"У него легкий инсульт. Он в нормальном состоянии - шутил, разговаривал. Он в Алмазовском центре. Врачи сказали, что это все восстановится, надеемся, что все будет в порядке", - сказал Новиков.

Иван Краско работает в Театре Комиссаржевской уже более 50 лет. Ведущий актер театра, исполняет главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место", "Эрос" и "Костюмер".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе театра, Краско сам обратился в театральную поликлинику с жалобами на здоровье, его госпитализировали с подозрением на микроинсульт. "Главное, что это быстро подхватили, мы надеемся на быстрое восстановление", - отметили в пресс-службе.