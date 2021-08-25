Реставрацию Московской филармонии завершат на ее столетие в 2022 году

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Реставрация зрительской части Концертного зала им. Чайковского (КЗЧ) в Москве будет завершена в ближайшие дни, фасады зданий Московской филармонии на Триумфальной площади будут открыты к ее столетию в январе 2022 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба филармонии.

"Подходят к завершению масштабные реставрационные работы: к началу сезона будет окончена реставрация внутренних помещений - зрительской части Концертного зала имени П. И. Чайковского, а к юбилею - реставрация исторических фасадов здания Московской филармонии на Триумфальной площади", - рассказали в филармонии.

Сезон в КЗЧ откроется 2 сентября концертом французского ансамбля Ensemble intercontemporain.

Документ об организации филармонии в Москве был подписан наркомом просвещения РСФСР Анатолием Луначарским в октябре 1921 года. Торжественное открытие филармонии состоялось 29 января 1922 года в Большом зале Московской консерватории.