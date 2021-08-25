Фильм Угольникова "Учености плоды" выйдет в прокат 21 октября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Историческая драма "Учености плоды" режиссера Игоря Угольникова о работе немецкого профессора литературы в селе Михайловское в годы войны выйдет в российский прокат 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании-прокатчика Sony Pictures.

Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет историю немки Марии Шиллер, которая приезжает в оккупированное немцами село Михайловское в музей Пушкина, чтобы вести просветительскую работу среди солдат вермахта и местных крестьян. Ее действия вызывают неодобрение командования.

"Герои фильма "Учености плоды" - это переосмысленные мною характеры персонажей произведений самого Александра Сергеевича Пушкина. Очень важно, чтобы к Пушкину не относились, как к отстраненному классику старых времен. Я хотел показать, что для нас, для нашего народа Пушкин был и остается символом языка, культуры, причастности к своей стране. За Пушкина сражаются и погибают. В нем, в его стихах находят поддержку, опору, силы для творчества, жизнеутверждающую энергию русского духа", - рассказал режиссер, которого процитировали в пресс-службе.

Роли в картине исполнили Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников и другие артисты. Проект создавался при поддержке Минкультуры РФ.