Умер сербский актер Милан Гутович

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Югославский и сербский актер Милан Лане Гутович умер во вторник на 75-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщила газета "Вечерне новости".

Сообщается, что артист чувствовал себя плохо на протяжении последнего времени. В пятницу он попал в Военно-медицинскую академию Белграда. Тест на коронавирус показал негативный результат, однако врачи нашли в легких актера изменения, схожие с повреждениями от перенесенной коронавирусной инфекции.

Гутович был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти артиста не удалось.

Милан Лане Гутович впервые появился в кадре в 1956 году и снялся в более чем 70 фильмах. Советскому и российскому зрителю Гутович знаком по картинам "Пятое наступление" (1973), "Бой на Косовом поле" (1989), "Семь с половиной" (2006), "Золотой теленок" (2010) и др.