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Путин объявил благодарность коллективу "Союзмультфильма" за заслуги в развитии культуры

Президент отметил "многолетнюю плодотворную деятельность" киностудии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу киностудии "Союзмультфильм". Соответствующее распоряжение президента опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что благодарность "Союзмультфильму" объявлена "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

"Союзмультфильм" - крупнейшая советская студия анимационного кино. 10 июня 2021 года исполнилось 85 лет со дня ее образования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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