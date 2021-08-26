Работы мастеров книжной иллюстрации представят на выставке в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Выставку "Московские художники книги - детям" откроют в четверг в выставочном зале Московского союза художников. Экспозицию приурочат к 37 Конгрессу Международного совета по детской книге (IBBY), который проходит раз в два года в разных странах и впервые состоится в Москве 10-12 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе IBBY.

"На выставке будут представлены работы признанных мастеров книжной иллюстрации: Игоря Олейникова (лауреат Золотой медали Х. К. Андерсена), Николая Устинова, Анатолия Иткина, Анатолия Елисеева, Германа Мазурина, Ольги Мониной, Анастасии Архиповой, Ивана Александрова и других художников. Всего в экспозиции будет представлено более 400 работ", - отметили в пресс-службе.

Выставку дополнят работы московских скульпторов, связанные с темой детства и детской литературы.

Выставка будет работать до 14 сентября.

Международный совет по детской книге (International Board on Books for Young People (IBBY) - старейшая и самая авторитетная международная организация в области литературы для детей. Он был создан в 1953 году. В настоящее время в него входят 80 национальных секций. Национальная российская секция IBBY основана в 1968 году.