Фестиваль польского кино в Санкт-Петербурге пройдет 26-29 августа бесплатно для зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Седьмой фестиваль польского кино в Санкт-Петербурге откроется в четверг фильмом "Шарлатан" Агнешки Холланд. Все показы в течение четырех дней будут проходить бесплатно для зрителей в киноцентре "Великан Парк".

Самая известная женщина-режиссер современной Польши Агнешка Холланд создала биографическую драму о чешском целителе Яне Миколашеке. Это четвертая ее картина, номинированная на "Оскар".

"Вместе с Польским институтом в Санкт-Петербурге мы подготовили программу, которая представит всю палитру национального кинематографа Польши. Помимо новой работы Агнешки Холланд, это и социальная драма "Сверхновая" молодой звезды польской кинорежиссуры Бартош Крухлик о политике двойных стандартов и народном гневе. Это и петербургская премьера биографической ретро-драмы "Икар. Легенда Метека Коша" режиссера Мацея Пепшицы, снявшего фильм о незрячем польском джазовом пианисте 60-х годов прошлого века", - рассказал журналистам программный директор киноклуба "Синемафия" Андрей Смирнов. Как в калейдоскопе, в фильмах переплетаются смешные и грустные чувства, увлекательные и ужасающие, мистические и исторические сюжеты.

Особая страница фестиваля посвящена 100-летию со дня рождения писателя-фантаста Станислава Лема (1921-2006), по роману которого Андрей Тарковский снял фильм "Солярис" (1972). В программу включена классическая экранизация романа "Больница Преображения", снятая в 1978 году Эдвардом Жебровским.

"В этом фильме человеческие идеалы сталкиваются с безжалостностью и жестокостью тоталитарной системы", - комментирует предстоящий показ директор Польского института в Санкт-Петербурге Эва Зюлковска. По ее словам, "сегодня в польском кинематографе происходит много интересного, лучшим свидетельством чего являются многочисленные премии международных фестивалей, проходящих в том числе и в России".

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Бесплатный вход на сеансы будет проходить по предварительной онлайн-регистрации на сайте festivals.cinemafia.ru. Фестиваль проводится в рамках межгосударственного сотрудничества и культурного обмена между Российской Федерацией и Республикой Польша.