Группа Maneskin встретится с поклонниками в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Победители конкурса "Евровидение-2021" итальянская рок-группа Maneskin 31 августа впервые посетит Россию, чтобы встретиться с поклонниками в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе сервиса "Яндекс.Музыка".

"Для поклонников нашумевшей итальянской рок-группы "Яндекс.Музыка" организует фан-встречу. Она состоится вечером 31 августа на площадке "Плюс Дачи" в Парке Горького. В этот день гости встречи смогут увидеть кумиров вживую, а еще задать им интересующие вопросы, сделать фото с группой и даже получить эксклюзивные подарки", - рассказали организаторы.

Участниками встречи станут победители розыгрыша, который проводится в официальном аккаунте "Яндекс.Музыки" в Instagram. Регистрация на мероприятие также откроется на сайте "Плюс Дачи" 27 августа.

Группа Maneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано Давидом, басисткой Викторией Де Анжелис, гитаристом Томасом Раджи и барабанщиком Итаном Торкио. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского "лунный свет" в знак уважения к родине Виктории. Мировая известность пришла к музыкантам после победы на конкурсе "Евровидение-2021" с песней Zitti E Buoni.