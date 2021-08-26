В "Аптекарском огороде" пройдет выставка международного конкурса детского рисунка

МОСКВА, 26 августа./ТАСС/. Выставка работ участников международного конкурса детского рисунка "Природа планеты" с 1 по 30 сентября пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе огорода.

"С 1 по 30 сентября 2021 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет международная выставка детского рисунка "Природа планеты". Посетителям представят лучшие художественные работы, выполненные талантливыми детьми от 3 до 18 лет из 16 стран и 46 регионов России, которые приняли участие в международном конкурсе детских рисунков "Природа планеты", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что отбирали работы для выставки из 1,5 тыс. детских рисунков известные художники и деятели культуры разных стран в рамках проекта "Мир глазами детей".

"Участниками международной выставки станут дети из Азербайджана, Белоруссии, Украины, Польши, Эстонии, Италии, Турции, Вьетнама, Малайзии, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Казахстана и так далее. Все участники выставки получат награды и будут отмечены известными деятелями культуры и искусства в различных категориях и Гран-При", - рассказал собеседник агентства.

Торжественное открытие состоится 7 сентября в 17:00 в холле оранжерейного комплекса.