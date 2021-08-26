Президент "Эксмо-АСТ" назвал электронную книгу двигателем книжного рынка

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Драйвером книжного рынка на данный момент является электронная книга, доля которой уже составляет свыше 10%, при этом и бумажные издания остаются востребованными. Об этом сообщил в рамках дискуссии на "Российской креативной неделе" президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

"Сегодня мы видим хороший баланс, когда бумажная книга продолжает быть востребованной, а электронная книга, в том числе в аудиоформате, является двигателем рынка. Их [электронных книг] доля [составляет] уже более 10%. <…> При этом читатель получает возможность выбрать форму потребления контента", - сказал Новиков на дискуссии, модератором которой выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, начала работу в четверг в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.