Глава фонда V-A-C прокомментировала дискуссию вокруг "Большой глины № 4"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Генеральный директор фонда V-A-C, который установил в Москве инсталляцию "Большая глина № 4", Тереза Иароччи Мавика рада дискуссии вокруг скульптуры, но не ожидала, что она будет такой масштабной. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Тереза Мавика о скульптуре у ГЭС-2: ни секунды не сомневалась, что не будет равнодушных

Произведение "Большая глина № 4", появившееся 15 августа на Болотной набережной в Москве, которое кураторы называют метафорой творчества, вызвало живой отклик у москвичей - от восторга до неприятия. Работа современного художника Урса Фишера из Швейцарии выставлена у здания бывшей электростанции ГЭС-2 в Москве, сегодня реконструированном фондом V-A-C в новое городское культурное пространство.

"Я ожидала, что будет дискуссия, но не ожидала такого масштаба, что однозначно подчеркивает значимость темы для людей. И тем самым утверждает правоту нашей деятельности. Дальнейшая задача - продолжать работу и быть способными говорить со всеми", - убеждена глава фонда V-A-C.

Мавика отметила, что многие, наверное, желали бы видеть на набережной условного Микеланджело или что-то такое, с чем они свыклись. Люди убеждены в том, что понимают классическое искусство, но это не так - они попросту "смирились" с ним, успели определиться со своим отношением к знакомым образам. "Поэтому моя первая мысль о том, что нужно развеять миф, будто люди понимают классику", - заявила глава фонда, добавив, что на новое человек всегда реагирует с настороженностью.

"Я ни секунды не сомневалась в том, что никто не останется равнодушным. Так и произошло, и это главный вывод: если никто не остался равнодушным, значит это важно для всех, искусство важно для всех. И если развивать эту идею, то становится понятно почему. Потому что оно говорит напрямую, оно говорит о нас, о современности. Осталось только прояснить кое-что по поводу современности", - сказала Мавика.

Уровень дискуссии

Она призналась, что не обижается, если слышит критику по поводу установки скульптуры, поскольку вкусы у всех разные. По ее словам, существуют разные позиции, в том числе звучат предложения оставить инсталляцию навсегда. Но место, на котором она стоит, задумано для ротации произведений искусства, по выражению Мавики, это участок, "на котором складывается словарь современности". Скульптура может простоять там до конца первого сезона, говорит она.

Собеседница агентства отметила, что пока мало кто обратил внимание на шедевр, который находится с другой стороны здания, правда, доступ в эту часть комплекса пока ограничен, но можно записаться на медиаторские туры и организованно прогуляться по роще, увидеть своды и работу Джузеппе Пеноне "Пространство света", предложила она.

"Если резюмировать, я очень рада дискуссии. Меня только несколько разочаровал ее уровень, очень скучный, однобокий. Давайте попробуем повернуть ее в другое русло. И это будет замечательно", - призвала глава фонда V-A-C.