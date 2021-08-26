Самый старший состав труппы будет занят в новой постановке в Малом театре

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Четыре новые постановки готовят в Малом театре в 266-м сезоне, в одной из которых - "Ретро" - будет занят самый старший состав труппы, сообщил художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин на сборе труппы в четверг.

"Ретро" - пьеса, которая лично мне очень нравилась. Когда-то, лет 40, может быть, 50 назад, она шла у нас в театре, когда играл там Любезнов, играли хорошие очень артисты. Это возрастная пьеса для взрослых будет, а не для детей. У нас там занят, я думаю, что вы сейчас зааплодируете, самый старший состав нашего театра", - рассказал Соломин.

Спектакль "Ретро" по пьесе Александра Галина поставит режиссер Василий Федоров. Главную мужскую роль сыграет Юрий Каюров. В разговоре с журналистами Соломин отметил, что в спектакле - три главных женских роли и одна мужская, и шесть артисток театра будут играть по очереди, чтобы все были заняты.

"Каюров будет играть отца, который не хочет жить на подачки, а дети у него живут хорошо, занимаются бизнесом, а он кормит голубей. <...> А потом возникнет идея поженить его, и вот обращаются к пожилым актрисам. У нас шесть артисток, я уже говорил об этом, там три роли, но мне хочется, чтобы они все были заняты: сегодня одни играют, завтра - другие", - сказал худрук.

Малый театр открывает свой 266-й сезон 2 сентября спектаклями "Ревизор" на основной сцене и "Волки и овцы" на сцене на Ордынке.

В новом сезоне готовятся также к постановке спектакли "Петр I" по произведению Дмитрия Мережковского, который поставит Владимир Драгунов, "Идиот" по Федору Достоевскому (режиссер Андрей Житинкин) и "Горячее сердце" по комедии Александра Островского (поставит Владимир Бейлис). Запланированы гастроли в Махачкалу, Грозный, Нальчик, Калугу и Санкт-Петербург.

Прошлый сезон и детская студия

Уже два года успешно работает Детская студия Малого театра, где занимаются дети с 4 лет до окончания школы. В этом году театр также откроет студию для детей с ограниченными возможностями здоровья: в эту студию будут набирать детей с нарушением слуха, сообщила на сборе труппы директор Тамара Михайлова.

Что касается прошлого сезона, в Малом театре состоялось восемь премьер, среди них "Большая тройка (Ялта-45)" режиссера Андрея Житинкина, "Рождество в доме Купьелло", которую поставил Стефано Де Лука, "Доходное место" (режиссер - Андрей Цисарук) и др.

Прошедший сезон был сложным, но очень хорошим и прошел, по выражению Юрия Соломина, спокойно. Было сыграно 826 спектаклей на всех трех площадках театра, рассказала Тамара Михайлова. По ее словам, театр из-за пандемии работал с 50-процентной заполняемостью зала, выручка снизилась и составила чуть больше половины от дохода, полученного в 2019 году.