Письма и зарисовки Марка Шагала выставлены на аукцион

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Письма, зарисовки и фотографии одного из самых известных представителей художественного авангарда ХХ века Марка Шагала выставлены на благотворительный аукцион редких артефактов еврейской религии, истории и искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Особого внимания заслуживают письма, автографы, зарисовки, фотографии Марка Шагала из архива художника Владимира Одинокова, датируемые 1960-1970 годами. Всего в коллекции 35 предметов", - отметили в пресс-службе.

Художник русской эмиграции, театральный декоратор Владимир Одиноков дружил и работал с Шагалом. Вместе они выполняли несколько проектов для Метрополитен-оперы: например, знаменитое панно Марка Шагала на здании оперы исполнено Владимиром Одиноковым по эскизам Шагала. В 1971 году Одиноков расписал по проекту Шагала занавес для балета "Жар-птица".

"На благотворительный аукцион архив Владимира Одинокова выставлен по стартовой цене - 1 200 000 рублей", - сообщили в "Литфонде".

Первый в России благотворительный аукцион иудаики пройдет 2 сентября в Москве, его проведет аукционный дом "Литфонд" совместно с Еврейским музеем и центром толерантности. На аукционных торгах будут представлены редкие артефакты, среди них - одно из первых печатных изданий Торы. Большая часть прибыли аукциона пойдет на поддержку еврейских общин России, пострадавших от эпидемии ковида и связанных с ней ограничений, отметили в пресс-службе.