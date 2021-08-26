Выставку-комикс об Александре Невском откроют в парках "Россия - моя история" в 23 городах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Выставка-комикс "Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа" откроется 27 августа в 23 городах России, где расположены исторические парки "Россия - моя история". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе парков.

"Выставка "Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа" 27 августа откроется в 23 городах России, в том числе и в Москве. Проект продолжает цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Выставка откроется в парках "Россия - моя история", - рассказал собеседник агентства, добавив, что открытие выставки будет проходить при поддержке Минпросвещения РФ.

В пресс-службе добавили, что над выставкой работали больше 20 экспертов различного профиля: историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и Европы. Рабочая группа была сформирована по итогам 170 собеседований, а за основу для графических материалов брали вещи и элементы одежды, которые были найдены в ходе археологических раскопок в разное время. Выставок в форматах графического романа и комикса на территории России ранее не проводилось.

Открытие выставки в московском парке "Россия - моя история" на ВДНХ состоится в пятницу, 27 августа, в 12:00.

Исторические парки "Россия - моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России - с древнейших времен до наших дней.

Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров "живой ленты" истории. Первый такой мультимедийный комплекс открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.