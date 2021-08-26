Вышел новый трейлер фильма "King's Man: Начало"

Новый, пятый, трейлер фильма "King’s Man: Начало" (The King's Man) появился на официальном YouTube-канале 20th Century Studios в четверг. Дублированный трейлер вышел на канале российского подразделения студии.

"King’s Man: Начало" является приквелом к предыдущим фильмам серии, которые вышли в 2015 и 2017 годах.

Главные роли в фильме исполнили Рэйф Файнс, Даниэль Брюль, Харрис Дикинсон, Аарон Тейлор-Джонсон. Режиссером боевика выступил постановщик предущих двух частей Мэттью Вон.

Мировая премьера, которая неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса, состоится в декабре. Российские зрители увидят картину на больших экранах с 13 января 2022 года.