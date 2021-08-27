Гвердцители, "Хор Турецкого" и Линдеманн выступят на "Спасской башне" в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" откроется в пятницу на Красной площади в Москве. Его участниками станут оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики, а специальными гостями - певица Тамара Гвердцители, арт-группа "Хор Турецкого" и фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн, сообщили организаторы.

В связи с пандемией коронавируса смотр решено провести в формате "ковид-фри": вместе с билетом будет необходимо предъявить QR-код, а также пройти бесконтактную термометрию на входе. "Для нас не было ничего важнее, чем безопасность зрителей и участников фестиваля, персонала, - подчеркнул руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов. - Поэтому с глубокими извинениями просим принять и QR-коды, и термометрию, и маски, и социальное дистанцирование".

Темой фестиваля в этом году станет "Время, Музыка и Мир". "Время, в которое мы живем, тревожное, люди устали от пандемии и хотят возрождения духа, настроения, которое обычно царит в творчестве. Живая музыка - то, что вызывает позитивные эмоции, волнует душу. Что касается слова "мир", то, как известно, оно имеет несколько значений, в том числе и то, которое позиционирует фестиваль: люди должны жить в мире, по-добрососедски, вне зависимости от того, с какого они континента и какого они вероисповедания", - отметил художественный руководитель "Спасской башни" Сергей Хлебников.

Лучшие коллективы и специальные гости

С 27 августа по 5 сентября гостей ждут ежевечерние выступления оркестров. Музыкальный руководитель смотра Тимофей Маякин отметил высокий уровень подготовки участников. "Фестиваль должен получиться очень интересным", - заметил он.

Впервые на фестивале в Москве выступят коллективы из Катара. Российские военные оркестры будут представлять практически все силовые ведомства нашей страны. Дебютантом смотра станет оркестр курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета Минобороны РФ.

Специальным гостем открытия станет народная артистка России Тамара Гвердцители, ее выступления запланированы по 3 сентября. Ее 1 сентября сменит "Хор Турецкого" с завоевавшим признание не только в России, но и за рубежом проектом "Песни Победы" (Unity Songs). 4 и 5 сентября на Красную площадь выйдет лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

ТАСС - официальное информационное агентство фестиваля.