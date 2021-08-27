В Москве открывается международный кинофестиваль "Будем жить"

МОСКВА, 27 августа./ТАСС/. Московский международный кинофестиваль "Будем жить" открывается 27 августа в столице. Фильм открытия станет дебютная картина Владимира Меньшова "К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы", которую покажут на Поклонной горе в 20:30.

В этом году основными площадками для кинопоказов станут Центральный дом кинематографистов, кинотеатр "Поклонка", кинотеатр-шатер на Поклонной горе и Центр документального кино.

"В рамках фестиваля пройдут показы игровых и документальных фильмов, питчинг дебютантов в категориях "Образ Москвы" и "Военно-историческое кино", специальные мероприятия и круглые столы. Все мероприятия состоятся в традиционном формате с соблюдением правил эпидемиологической безопасности", - рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

В честь юбилея фестиваля Евгений Герасимов возглавил жюри полнометражного конкурса. Кроме него, оценивать конкурсные картины будут ведущие представители российской киноиндустрии, а также кинематографисты из четырех стран (Великобритания, Израиль, Индия, Канада).

"В 2021 году на участие в фестивале было подано более 300 игровых и документальных картин из 15 стран мира. В конкурс было отобрано восемь полнометражных игровых фильмов, 17 игровых короткометражных фильмов, девять документальных фильмов из восьми стран. Лучшие фильмы будут награждены статуэтками фестиваля, дипломами и ценными призами. Лучший короткометражный фильм получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей от партнера фестиваля - Национального фонда поддержки правообладателей", - добавили организаторы. Церемония закрытия состоится 3 сентября в центральном доме кинематографистов. Фильмом закрытия станет картина "Сашка. Дневник солдата".

О программе

В этом году программу вошли картины, призеры и участники престижных международных и российских киносмотров. Среди них - в полном метре - "Блокадный дневник" (Гран-при ММКФ и главный приз премии "Золотой Орел"), "Шамбала" (лучший фильм стран СНГ "Ника"), "Сон" (участник Шанхайского международного кинофестиваля), в коротком метре - "Сестра" (главный приз фестиваля "Святой Анны"), "Авако" (приз за лучшую операторскую работу на фестивале "Короче"), в документальном кино - "Гаражане" (специальный приз Берлинского киносмотра в секции "Перспективы немецкого кино"), "Тени твоего детства" (Tampere Film Festival. лучший документальный фильм), "Мамины волосы" (конкурсная программа Краковского международного кинофестиваля), "Катя и Вася идут в школу" (специальное упоминание на Краковском международном кинофестивале).

В программе кинофестиваля - три фильма, ранее становившихся лауреатами питчинга дебютантов: "Арбузная косточка" (реж. Елена Кабанова), "Африка" (реж. Дарья Биневская), "Катя и Вася идут в школу" (реж. Юлия Вишневецкая).