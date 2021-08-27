"Северный ветер" и "Майора Грома" покажут в "Иллюзионе" в День российского кино

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Драму "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, мелодраму "Скажи ей" Александра Молочникова и первую полнометражную экранизацию российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор" Олега Трофима бесплатно покажут в День российского кино в московском "Иллюзионе". Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра.

День российского кино ежегодно отмечается 27 августа. "В программе показов - декадентское, манерное и ошеломительно красивое фэнтези Ренаты Литвиновой о "великом матриархате" и неумирающей любви "Северный ветер", автобиографическая драма Александра Молочникова "Скажи ей", и супергеройский фильм Олега Трофима "Майор Гром: Чумной Доктор", - рассказали в кинотеатре.

Фильм "Северный ветер" вышел в прокат в феврале, Литвинова выступила режиссером ленты, написала для нее сценарий и исполнила одну из главных ролей. Также в проекте задействованы Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие. Музыку для "Северного ветра", который показали на многих международных кинофестивалях, написала Земфира Рамазанова.

Драму "Скажи ей" Александра Молочникова впервые показали на российском фестивале "Кинотавр" в 2020 году. Фильм рассказывает о семье, переживающей развод, повествование ведется от лица мальчика Саши, который вместе с мамой переезжает в Америку. Роли в картине исполнили Кай Гетц, Артем Быстров, Светлана Ходченкова.

Сценарий фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске Чумного Доктора. Он начинает убивать людей, которым удалось уйти от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Главную роль в проекте исполнил Тихон Жизневский.