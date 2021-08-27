Волковский театр в сентябре представит спектакли в Калуге и Сыктывкаре

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в сентябре отправится с гастролями в Калугу и Сыктывкар, где представит спектакли "Земля Эльзы" и "На краю земли". Об этом ТАСС сообщил директор театра Айрат Тухватуллин.

"Мы отправимся в Калугу на фестиваль старейших театров России со спектаклем "Земля Эльзы", едем туда 11 сентября. И 29 сентября едем в Сыктывкар с нашим премьерным спектаклем "На краю земли", - сказал он.

Также в сентябре труппа Волковского театра планирует поехать в Абхазию по программе "Большие гастроли". Спектакли будут показаны в Государственном русском театре драмы им Ф. Искандера в Сухуме.

В мае Волковский театр побывал с гастролями в Якутске. Зрителям представили три спектакля: "Калина красная", "Москва - Петушки" и "На краю земли".

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника и предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".