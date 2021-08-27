Российский триллер "Вне себя" вошел в шорт-лист Festival de la Fiction TV

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский триллер "Вне себя" с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым стал первым отечественным сериалом, который включили в шорт-лист фестиваля главных европейских проектов нового телесезона Festival de la Fiction TV во Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ТНТ.

"Каждый год Ла-Рошель становится главной площадкой в преддверии старта нового телесезона в европейских странах. Оргкомитет фестиваля отбирает порядка 60 лучших драм из Франции и стран Европы в формате телефильмов, полуторачасовых, часовых и получасовых эпизодов. Проекты, которые еще никто не видел, показывают на экране кинозала La Coursive, а по прошествии пяти дней фестивальной программы жюри выбирает сильнейшие работы нового европейского сезона в 16 номинациях. В восьми из них на победу будет претендовать "Вне себя", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль пройдет в городе Ла-Рошель с 14 по 19 сентября. Шоураннером проекта "Вне себя" выступил Александр Дулейран, который также стал режиссером пилотной серии, остальные эпизоды снял молодой постановщик Клим Козинский. Картина расскажет о гениальном финансисте, страдающем провалами в памяти.

Один из продюсеров Евгений Никишов назвал проект "экзистенциальной комедией с тонким юмором в драматической оболочке". "Вне себя" рассказывает о том, как найти себя самыми разными способами - от походов к психоаналитику до самокопания. Очевидно, запрос на тему о принятии себя в современном обществе велик, поэтому "Вне себя" найдет отклик даже у самого требовательного зрителя", - пояснил он.

Также продюсерами сериала выступили Валерий Федорович и Александр Кессель. Премьера картины запланирована на осень 2021 года.