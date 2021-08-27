Свердловский бизнес предлагает ввести льготы для инвестирующих в памятники архитектуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Налоговые льготы на имущество и землю могут значительно повысить инвестиционную привлекательность памятников архитектуры в Свердловской области, которые требуют реставрации. На данный момент заниматься восстановлением таких объектов чаще невыгодно, рассказал ТАСС член совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Сергей Козлов.

"Ключевой вопрос привлекательности вложений в памятники архитектуры - итоговый размер налогов на имущество и на землю. Знаю случаи, когда инвестор, приобретая такой объект за 20 миллионов рублей, при реставрации вложил еще 120 млн. Предприятие было вынуждено увеличить на эту сумму стоимость актива на балансе. В итоге до реставрации инвестор платил 1-2% налогов с 20 млн рублей, а теперь платит со 140 млн рублей. В чем же тогда стимул заниматься восстановлением?" - сказал собеседник агентства.

По его словам, памятников архитектуры в Свердловской области не так много - около 2 тыс. "Из них часть утрачена, часть передана госорганам. Но есть и "инвестиционные" памятники, которые находятся в том числе и на центральных улицах. Их не так много, поэтому нельзя сказать, что льготы сильно повредят бюджетам", - добавил эксперт.

Козлов добавил, что СОСПП готовит рекомендации о льготировании налоговых обязательств в отношении памятников архитектуры, с которыми будет обращаться в правительство региона.