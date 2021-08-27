На ВДНХ пройдет фестиваль национального гостеприимства народов России и СНГ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Фестиваль национального гостеприимства народов России и СНГ пройдет на ВДНХ в Москве 29 августа. Для гостей подготовили обширную программу, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В воскресенье на территории выставки пройдет фестиваль национального гостеприимства народов России и СНГ. Он приурочен к 30-летию Содружества независимых государств, которое отмечается в этом году. Гостей ждут театральные постановки, концерты и спортивное шоу", - говорится в сообщении.

С 10:00 до 20:00 на площадке около павильона № 27 "Физкультура и спорт" состоится футбольный матч "Кубок дружбы". В нем примут участие победители турнира "Абрикосовый мяч" и любительские сборные из разных стран, а в Доме культуры ВДНХ можно будет посмотреть спектакли. В 12:00 начнется комедия "Кубик Рубика, или Геометрия любви" Московского армянского театра, спектакль будет идти на армянском языке с русскими субтитрами. Вход по регистрации. В 15:00 гостей приглашают на спектакль "Еврейские рассказы" Московского еврейского театра "Шалом". Посмотреть его можно будет по предварительной регистрации. А в 18:00 московский театр "Багаж" представит постановку "Живи вечно". Также понадобится регистрация.

"А в субботу, 28 августа, гостей ждут на многонациональном празднике "Абрикос". Он пройдет в столице в 11-й раз. Весь день на территории ВДНХ будет звучать музыка армянских композиторов, выступят джазовые коллективы и национальные ансамбли. Кроме того, посетителей будут угощать абрикосами", - говорится в сообщении.