В Новосибирской области начался первый музыкально-туристический фестиваль "Обское кольцо"

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Первый музыкально-туристический фестиваль в формате автопробега "Обское кольцо" стартовал в Новосибирской области, которая в 2020 году была признана одним из 20 привлекательных для путешествий регионов России. Во время фестиваля, который охватит восемь населенных пунктов региона, в каждой точке маршрута покажут фильмы, отснятые именно в этих местах с героями городов области, сел и деревень, сообщил на открытии фестиваля в четверг организатор мероприятия, директор центра креативных индустрий региона Николай Буланкин.

"На протяжении маршрута мы посетим города Бердск, Искитим, Сузун, переправимся на пароме в Ордынку, закончим в Верх-Ирмене, а в новосибирском кинотеатре "Победа" в международный день музыки 1 октября состоится премьера фильма, который мы снимем по итогам вот этого нашего первого креативного фестиваля", - сказал он.

В колонне среди автопробега по региону поедут 11 машин, среди которых три ретроавтомобиля. Он добавил, что в рамках фестиваля пройдут концертные программы духового и эстрадного оркестров Новосибирской государственной филармонии, показы для детей мультфильмов киностудии "Союзмультфильм" в честь 85-летия студии, научно-популярные фильмы для взрослых, встречи с кинодеятелями и жителями области, а также посещение ярмарок, выставки и экскурсии. В программе фестиваля в том числе редкие документальные фильмы о жителях конкретных территорий Новосибирской области, которые ранее не демонстрировались. Как сообщал Буланкин ранее, одной из основных задач является привлечение интереса молодой аудитории к культурной жизни региона.

В свою очередь губернатор Новосибирской области на открытии отметил, что в коллекции фильмов, которые покажут во время фестиваля, есть научно-популярные ленты. "Отдельное спасибо за то, что в коллекции фильмов, которые вы повезете по районам и городам нашего региона, есть научно-популярное, документальное кино, и фактически герои фильмов наших новосибирских мастеров сами себя увидят на экранах во время этого автопробега", - сказал он, добавив, что готов поддержать запуск ежегодного фестиваля научно-популярного кино в Новосибирске.