"Последний богатырь: Корень зла" стал наиболее просматриваемым фильмом на Okko в 2021 году

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сказочный блокбастер "Последний богатырь: Корень зла" (2020) Дмитрия Дьяченко стал лидером по количеству просмотров на мультимедийном сервисе Okko, в тройку также вошли романтическая мелодрама "Серебряные коньки" (2020) Михаила Локшина и спортивная драма "На острие" (2020) Эдуарда Бордукова. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба платформы.

"Российские фильмы и сериалы традиционно пользуются большим спросом. Особенно ценно, что в списке самых популярных фильмов у пользователей находятся картины "Глубже!" (2020) и "Пальма" (2020), в создании которых сервис принимал непосредственное участие, а также кинолента "Серебряные коньки", эксклюзивно представленная в Okko", - отметил генпродюсер мультимедийного сервиса Джаник Файзиев, чьи слова привели в пресс-службе.

Рейтинг был составлен специально ко Дню российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа. В топ-10 фильмов по количеству просмотров также вошли спортивная драма "Стрельцов" (2020) Ильи Учителя, "Пара из будущего" (2021) Алексея Нужного, "Родные" (2021) Ильи Аксенова и другие проекты.

Профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа был учрежден указом президиума Верховного совета СССР в 1980 году, до распада СССР назывался День советского кино.