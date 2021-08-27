Креативный кластер в Якутске для специалистов киноиндустрии запустят в 2022 году

ТАСС, 27 августа. Крупнейший креативный кластер в Якустке для подготовки специалистов киноиндустрии планируется запустить в работу в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель службы аналитики Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Захаров в кулуарах Российской креативной недели.

"У нас есть уже здание, подобрано. <...> Оно находится в промышленной зоне города Якутска. <...> Со следующего года запускаем", - сказал Захаров.

По его словам, кластер будет находиться в здании бывшей фабрики, ее площадь составляет 13 тыс. кв м. В нем будут готовить специалистов в области кино, будут созданы вся необходимая инфраструктура, материально-технические условия, постпродакшн. Общий объем инвестиций, по данным Захарова, составляет порядка 500 млн рублей.

"Мы видим, что творческие люди, креативная индустрия у нас в Якутске очень сильно развивается, ищет себя, реализует себя. Наш кластер станет для них [творческих людей] таким домом, где они смогут дальше развиваться. <...> И вот именно такие продукты, как кино, любой цифровой контент - мы видим большое будущее [в нем]", - добавил он.

Стратегия развития якутского кинематографа

Также, по словам Захарова, к концу 2021 года планируется представить стратегию развития якутского кинематографа, которая будет разработана на период до 2025 года. Сейчас она находится на аналитической стадии, стадии сбора мнений, проработки проектов, расчета инфраструктурных ресурсов и прочее. Якутская киноиндустрия испытывает сильный дефицит в кадрах и финансировании, для чего требуется поддержка, считает Захаров.

"Большинство наших продюсеров постпродакшна либо в Москве, либо в Петербурге, потому что там условия [лучше]. <...> То есть условия создавать [необходимо], финансовые инструменты", - добавил Захаров.

В последние годы фильмы якутских режиссеров завоевали несколько призов на крупных международных фестивалях и успешно прошли в прокате. Якутский кинематограф занимает третье место в России по уровню производства кинопродукции после Москвы и Санкт-Петербурга. В республике выпускается по 8-10 кинокартин в год, за последние 10 лет выпущено 95 полнометражных художественных фильмов различных жанров. За последние пять лет фильмы якутских режиссеров приняли участие в международных кинофестивалях в 13 странах мира и в 16 регионах России.

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, относящихся к креативным индустриям по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.