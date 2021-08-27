Театр "Ленком Марка Захарова" впервые открывает филиал в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" открывает свой филиал на базе Московского дворца молодежи (МДМ), сообщил ТАСС в пятницу директор театра Марк Варшавер.

"Это Комсомольский проспект, МДМ, совершенно чудное место. Это будет совершенно новый зал, где специально владельцы убирают один из ресторанов, на этом месте уже строится для нас театр", - сказал он.

Как ожидается, филиал будет готов к марту - апрелю следующего года, добавил Варшавер.

Там будет, по его словам, 608 мест. "У нас на основной сцене 625 мест. Фактически появится вторая площадка для "Ленкома", которой нам очень не хватает. Потому что сейчас в нашем репертуаре 22 спектакля и удается сыграть в лучшем случае по одному разу в месяц", - отметил собеседник агентства.

Театр "Ленком Марка Захарова" расположен в здании бывшего Купеческого клуба на Малой Дмитровке в Москве.