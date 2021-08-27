Шойгу стал почетным художником Союза художников декоративно-прикладного искусства

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Директор Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Сергей Коломийцев вручил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу диплом о присвоении звания почетного художника союза.

Диплом вручили на выставке работ Шойгу "Творчество ради жизни" в Казани, посетить которую министра обороны пригласил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Спасибо, но я абсолютно не заслуживаю", - ответил на это министр. В свою очередь Коломийцев пояснил, что в союзе посчитали, что у Шойгу очень большой потенциал и талант.

"На ваши сомнения я скажу словами Аристотеля, что искусство не существует без чувства и эмоций, - вступил в беседу эксперт министерства культуры по декоративно-прикладному искусству Андрей Гилодо. - На выставке мы видим абсолютно ярко и насыщенно этот тезис. Действительно, выставка очень чувственная, очень человеческая, здесь блестящие образы-ассоциации".

"Дерево - это сакральный материал, и вы как автор работаете с живым материалом. И вот это рождает то, что мы видим - совершенно многомерные, глубинные явления", - продолжил эксперт. По его словам, творчество Шойгу буквально поражает человека, пришедшего на выставку.

Выставка открылась в Национальной художественной галерее "Хазине" в Казанском Кремле 21 августа и продлится до 12 сентября. Часть работ будет продана, а вырученные деньги пойдут на благотворительность. Она организована в развитие одноименной благотворительной инициативы, воплотившейся в аукционе, на котором в пользу больных детей были проданы 10 лотов - художественных произведений Шойгу. Вырученные от аукциона 40 млн рублей были направлены на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. На сегодняшний день израсходовано уже более 10 млн рублей из этой суммы, помощь получили 23 ребенка.