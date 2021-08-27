Директор галереи "Хазине" заявил, что музеи России заинтересованы в выставках работ Шойгу

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Художественные работы министра обороны РФ вызвали интерес у российских музейщиков. Об этом сообщила директор в Национальной художественной галерее "Хазине" Розалия Нургалеева.

Посетить собственную выставку в Казани Шойгу пригласил президент республики Рустам Минниханов во время рабочей поездки министра обороны в войска Центрального военного округа. "Это абсолютно профессиональные, честные работы. Владение пером, конечно, потрясающее", - охарактеризовала работы Шойгу Нургалеева. Особенно она отметила зимние пейзажи и "чувство морозной зимы".

Она рассказала, что когда галерея разместила работы Шойгу в соцсетях, ими заинтересовались коллеги из других музеев. "Они тоже хотят у себя показать", - сообщила директор галереи, отметив, что по работам Шойгу видно, насколько много времени он уделяет творчеству в свободное время.

"Ну я рисую в основном в самолетах. И на совещаниях, отдельных", - пошутил Шойгу. Он рассказал, как пришла идея организации выставки с последующей продажей работ для благотворительных целей.

"Несколько друзей и знакомых просили продать, но просто так продавать не очень хотелось, а хотелось сделать это с пользой", - рассказал министр. По его словам, некоторые работы для выставки были взяты как раз у друзей. "Для меня огромная честь, что все это здесь представлено. Никогда даже не мечтал об этом, делал все это исключительно для себя и друзей", - сказал Шойгу.

Выставка открылась в Национальной художественной галерее "Хазине" в Казанском Кремле 21 августа и продлится до 12 сентября. Часть работ будет продана, а вырученные деньги пойдут на благотворительность. Она организована в развитие одноименной благотворительной инициативы, воплотившейся в аукционе, на котором в пользу больных детей были проданы 10 лотов - художественных произведений Шойгу. Вырученные от аукциона 40 млн рублей были направлены на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. На сегодняшний день израсходовано уже более 10 млн рублей из этой суммы, помощь получили 23 ребенка.