МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Московский международный кинофестиваль "Будем жить" открылся на Поклонной горе в Москве. Мероприятие проходит в столице в 10-й раз, передает корр. ТАСС.

Традиционно перед открытием фестиваля по красной дорожке прошли почетные гости. Среди них Александр Михайлов, Тамара Гвердцетели, Екатерина Гусева, Ольга Кормухина, Зинаида Кириенко, Александр Панкратов-Черный, Иван Кокорин, Анна Снаткина, режиссеры Владимир Грамматиков, Слава Росс, Александр Котт, Соня Карпунина, продюсеры Илья Бачурин, Наталья Иванова, Федор Попов и многие другие.

"Наш фестиваль имеет свое лицо и зрителя. А в этом году он впервые стал международным, что не может не радовать", - сказал на церемонии открытии президент кинофестиваля Евгений Герасимов.

С открытием фестиваля всех поздравил также российский актер театра и кино Максим Аверин. Он исполнил песню "Кинематограф". "Я желаю нам с вами хорошего кинофестиваля. Те картины, что мы будем смотреть на протяжении всего фестиваля, украсили этот мир. Смотрите кино. Без него я не представляю своей жизни", - сказал Аверин на церемонии открытия.

По словам Герасимова, открытие юбилейного кифестиваля посвящено актеру и режиссеру Владимиру Меньшову, который ушел из жизни 5 июля 2021 года. В память о нем на открытии показали его дебютный фильм "К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы".

Программа мероприятия

В этом году основными площадками для кинопоказов станут Центральный дом кинематографистов, кинотеатр "Поклонка", кинотеатр-шатер на Поклонной горе и Центр документального кино. Также в рамках фестиваля запланирована и деловая программа, которая включит в себя питчинг дебютантов в категориях "Образ Москвы" и "Военно-историческое кино", круглые столы.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на участие в фестивале было подано более 300 игровых и документальных картин из 15 стран мира. В конкурс было отобрано восемь полнометражных игровых фильмов, 17 игровых короткометражных фильмов, девять документальных фильмов из восьми стран. Лучшие фильмы будут награждены статуэтками фестиваля, дипломами и ценными призами. Лучший короткометражный фильм получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей от партнера фестиваля - Национального фонда поддержки правообладателей.

В этом году в программу вошли призеры и участники престижных международных и российских киносмотров. Среди них - в полном метре - "Блокадный дневник" (Гран-при ММКФ и главный приз премии "Золотой Орел"), "Шамбала" (лучший фильм стран СНГ "Ника"), "Сон" (участник Шанхайского международного кинофестиваля), в коротком метре - "Сестра" (главный приз фестиваля "Святой Анны"), "Авако" (приз за лучшую операторскую работу на фестивале "Короче"), в документальном кино - "Гаражане" (специальный приз Берлинского киносмотра в секции "Перспективы немецкого кино"), "Тени твоего детства" (Tampere Film Festival, лучший документальный фильм), "Мамины волосы" (конкурсная программа Краковского международного кинофестиваля), "Катя и Вася идут в школу" (специальное упоминание на Краковском международном кинофестивале). Посетить кинопоказы можно абсолютно бесплатно.

Церемония закрытия фестиваля "Будем жить" пройдет 3 сентября.