Кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" открылся в Юрьевце

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" открылся в День российского кино в пространстве бывшего Юрьевецкого пивоваренного завода в Ивановской области. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня День российского кино, и очень символично, что единственный фестиваль, который проходит в России в этот день, это именно фестиваль "Зеркало". Многим кинематографистам говорю: если вы хотите понять, почему Тарковский снимал такие фильмы, вы обязаны приехать в Юрьевец. И те, кто приезжает, действительно понимают: почему именно такой видеоряд, почему именно такой киноязык. Если бы Андрей Тарковский родился в другом месте, это было бы совсем другое кино", - приводит пресс-служба слова губернатора Станислава Воскресенского, который выступил с приветственным словом на смотре.

Как отметила директор департамента кинематографии Министерства культуры России Светлана Максимченко, успехи на международных фестивалях значимы, но гораздо важнее любовь и признание российского зрителя. "Мне радостно видеть столько зрителей и вашу любовь к этому фестивалю. Конечно же, несмотря на пандемию, несмотря на все ограничения, переносы сроков, мы очень рады, что сегодня фестиваль проходит вживую, потому что ничто не заменит магии большого экрана и совместного просмотра кино, совместного эмоционального переживания", - сказала она.

Сегодня в рамках смотра впервые был вручен приз имени Александра Кайдановского, его получил актер и режиссер Филипп Янковский. Также на открытии выступила участница прошлогодней конкурсной программы Юлдус Бахтиозина, которая рассказала, что собирается снять свой второй фильм в Ивановской области.

На территории бывшего Юрьевецкого пивоваренного завода установили уличный кинотеатр, где в рамках акции "Ночь кино" прошел специальный показ первого полнометражного фильма по мотивам российских комиксов "Майор Гром: чумной доктор", который представили продюсеры Михаил Китаев и Артем Габрелянов. Открытый кинотеатр будет работать до 29 августа.

Завершилась церемония программой немого кино. Гостям показали первый игровой русский фильм "Понизовая вольница" Владимира Ромашкова, который был снят в 1908 году, и фильм "Ягодка любви" Александра Довженко, снятый в 1926 году.

О кинофестивале

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" учредило правительство Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера, с тех пор он ежегодно проводится в регионе при поддержке Минкультуры России. В 2020 году из-за пандемии фестиваль впервые проходил в онлайн-формате.

В этом году фестиваль будет проходить в Ивановской области с 27 по 31 августа. В основном конкурсе участвуют девять фильмов из России, Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании. Нашу страну представят сразу две картины: "Совесть" Алексея Козлова и фильм "…И будет дочь" Сергея Кудрявцева. В малых городах Ивановской области пройдет традиционная специальная программа "Кино на колесах" и новая программа Local Voices.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".