Фильмы "Огонь", "Пальма" и "Конек-Горбунок" покажут по всей России на акции "Ночь кино"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рекордное количество площадок присоединятся ко всероссийской акции "Ночь кино", которая пройдет в 81 регионе страны в очном формате. Зрителям покажут картины "Огонь" (2020), "Пальма" (2021) и "Конек-Горбунок" (2021), а также пригласят на творческие встречи и мастер-классы и другие мероприятия, сообщили журналистам в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Акция "Ночь кино", в которой примут участие рекордное количество площадок - около 4 тысяч, в очередной раз демонстрирует, насколько мы все ждем зрителей в кинотеатрах. И это не только крупные сети, но и небольшие залы в малых городах. В прошлом году, как и многие акции, "Ночь кино" прошла онлайн. Было большое количество просмотров, однако возвращение в привычный формат - огромная для нас радость", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, которую процитировали в пресс-службе.

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в шестой раз. На площадках по всей стране покажут три российские картины, сеансы начнутся в 20:00 по местному времени и пройдут с соблюдением необходимых рекомендаций Роспотребнадзора. В программу этого года вошли фильм-катастрофа Алексея Нужного "Огонь" о работе пожарных и спасателей, роли в которой исполнили Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Тихон Жизневский, Иван Янковский и другие артисты, семейная мелодрама "Пальма" Александра Домогарова-младшего о дружбе собаки, ждущей хозяина в аэропорту, и маленького мальчика, оставшегося без мамы, и сказочный блокбастер "Конек-Горбунок" Олега Погодина по мотивам одноименной сказки Петра Ершова. Главной информационной площадкой "Ночи кино" выступает портал "Культура.РФ".

Мероприятия "Ночи кино"

Гостей акции ожидают различные культурно-досуговые мероприятия, в том числе творческие встречи, мастер-классы, лекции. "Ночь кино" в Москве пройдет более чем на 120 городских площадках, где будут соблюдаться требования, установленные Роспотребнадзором из-за коронавируса. Открытие "Ночи кино" пройдет в старейшем кинотеатре Москвы "Художественный". Там состоится киноконцерт "Сила кино", на котором покажут музыкальные фрагменты из картин, отразивших подъем страны в 1920-1930-е годы, великий подвиг кинематографистов и операторов военного времени, первый полет человека в космос, развитие телевидения, новейшую историю российской государственности. Зрители увидят и услышат, как фильмы формируют и поддерживают нацию, помогают жить.

"В кинотеатре "Москино Космос" в честь 85-летия комедии Григория Александрова "Цирк" состоится показ с пленки 35 мм. Показ предварит цирковая программа: будут воссозданы лучшие номера картины, прозвучат музыкальные композиции из фильма - "Широка страна моя родная", "Советский цирк", "Мэри верит в чудеса", - рассказали ТАСС в пресс-службе киносети "Москино".

Кроме того, в этом году впервые появится COVID-frее зона, куда смогут попасть только вакцинированные зрители или посетители с отрицательными ПЦР-тестами. Она будет расположена в кинотеатре "Звезда", где пройдут трансляции сериала "Пищеблок".

К масштабному мероприятию по традиции присоединится ГМИИ имени Пушкина - в Итальянском дворике музея зрителям покажут отрывки из фильмов Роберто Росселлини, Франко Дзеффирелли, Пьера Паоло Пазолини и других итальянских режиссеров.

Специальная программа состоится в Бахрушинском саду, который на день станет "Лабораторией кино". Здесь аудитории расскажут о роли кинематографа в жизни великой балерины Галины Улановой и о творческом пути режиссера Алексея Балабанова. Актеры Юлия Дякина и Ярослав Баярунас исполнят композиции из знаменитых мюзиклов "Кабаре", "Mamma Mia!", "Ла-Ла Ленд" на живом концерте в постановке режиссера Алексея Франдетти, а в завершении вечера состоится показ фильма с участием Галины Улановой в кинотеатре под открытым небом.

В Московской области "Ночь кино" пройдет на 250 площадках, где жители региона смогут бесплатно посмотреть новейшие российские картины. Подмосковье примет участие в акции шестой год подряд. Как сообщили в областном Минкультуры, на всех площадках одновременно будут демонстрировать фильмы из главной программы акции.