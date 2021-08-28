Мацуев, Плетнев и Венгеров выступят на юбилейном фестивале InClassica в Дубае

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Десятый Международный музыкальный фестиваль InClassica откроется в субботу в Дубае, в его афише имена выдающихся музыкантов, включая Дениса Мацуева, Михаила Плетнева, Максима Венгерова, Александра Князева и других представителей русской академической школы. Об этом сообщили ТАСС организаторы смотра.

Юбилейный InClassica должен был состояться весной в своем привычном месте - на Мальте, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести фестиваль.

"На четыре недели Дубай превратится в музыкальную столицу мира, потому что InClassica соберет на своих площадках по-настоящему звездный состав. Концерты фестиваля будут идти каждый день, причем не только вечером - в дневное время наши гости могут насладиться выступлениями наших участников Ближневосточной академии классической музыки совместно с симфоническими оркестрами и известными солистами", - рассказал президент Европейского фонда поддержки культуры (EUFSC) Константин Ишханов.

Рекордное количество звезд

В фестивале, который продлится по 26 сентября, примут участие 37 солистов, семь оркестров и 12 дирижеров. "Впервые фестиваль соберет такое количество звезд классической музыки одновременно", - подчеркнули организаторы. Заявлены выступления пианистов Дениса Мацуева, Рудольфа Бухбиндера и Андрея Гугнина, дирижеров Михаила Плетнева и Александра Сладковского, скрипачей Максима Венгерова, Дэниэла Хоупа, Даниила Лозаковича и Сергея Догадина, виолончелиста Александра Князева и многих других. На сцену фестиваля выйдут Иерусалимский симфонический оркестр, Российский национальный оркестр, Мальтийский филармонический оркестр, Словацкий филармонический оркестр, Государственный симфонический оркестр Армении, Калининградский симфонический оркестр, Немецкий государственный филармонический оркестр Рейнланд-Пфальца.

"Я много наслышан об этом фестивале, и не только из-за большого числа знаменитых музыкантов, выступавших в нем, но и благодаря атмосфере, которая там царит. Многие из моих друзей выступали на этом фестивале и всегда отзывались очень тепло. Я впервые буду выступать на InClassica и с нетерпением жду встречи со слушателями", - признался Денис Мацуев, слова которого привели в пресс-службе смотра.

Сроки фестиваля и внушительный список известных солистов позволили сформировать разнообразную программу, в которой каждый найдет произведения своего любимого композитора, отметили организаторы InClassica. На фестивале прозвучат сочинения Баха, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Бруха, Шумана, Мендельсона, Равеля, Бетховена, Верди, Дворжака, Хачатуряна, Сен-Санса, Шостаковича, Стравинского, Бартока. "Наряду с сочинениями классических авторов будет представлено творчество композитора-резидента фестиваля - Алексея Шора. Композитор также является резидентом Мальтийской академии филармонического оркестра и Государственного симфонического оркестра Армении", - рассказали в оргкомитете.

Важной частью фестиваля станет образовательная программа: с 4 по 23 сентября в Дубае пройдет Ближневосточная академия классической музыки, принять участие в которой может музыкант любого возраста. Мастер-классы проведут ведущие педагоги со всего мира: Рудольф Бухбиндер (Германия), Дмитрий Алексеев (Великобритания), Борис Кушнир (Австрия), Павел Гилилов (Германия/Австрия), Максим Венгеров (Монако), Александр Рамм (Россия), Максим Рубцов (Россия). Лучшие студенты академии получат возможность выступить в концертном зале Jumeirah Zabeel Saray на острове Пальма Джумейра.

Организаторами фестиваля выступают Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC) и SAMIT Event Group. Площадками фестиваля станут Дубайская опера и Coca-Cola Arena.