Выставка работ о греческой революции скульптора Никоса Флороса откроется в России

АФИНЫ, 28 августа. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Выставка работ греческого скульптора Никоса Флороса, посвященных греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов, осенью откроется в России. Об этом Флорос рассказал в беседе с ТАСС.

Скульптор намерен показать экспозицию о греческой освободительной революции против 400-летнего ига Османской империи именно в России, которая помогла стране в XIX веке завоевать независимость. Флорос сообщил, что в настоящее время эта выставка демонстрируется в здании коллекции греческих костюмов "Виктория Г. Карелла" Лицея греческих женщин Каламаты на полуострове Пелопоннес. "Выставка открылась в июле этого года, и посетители говорят, что они в восторге, - сказал скульптор. - Скульптуры, портреты и греческий флаг, специально созданные мною к 200-летию греческой революции из переработанного алюминия, выставлены в музее Каламаты рядом с оригинальными греческими национальными костюмами, подчеркивая их живую связь с традициями и историей. Экспозиция в Каламате должна продлиться до октября, после чего она отправится в турне, начиная с России".

По словам скульптора, Россия - революционная страна, которая боролась за свободу человека. "Так что эта выставка как нельзя лучше подходит для российских посетителей, не забывая, что они одни из самых требовательных к искусству, благодаря своей образованности!" - пояснил он.

По словам Флороса, выставка под названием "Ода свободе" будет проходить в рамках перекрестного Года истории Россия - Греция. "Министерство культуры России предложило мне два крупных государственных музея, которые подведомственны Минкультуры России, - сообщил скульптор. - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва) и Всероссийский музей А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) выразили заинтересованность в этом проекте. Выставки там будут проводиться в сотрудничестве с отделом по культуре посольства Греции в Москве. Надеюсь, что и министерство культуры Греции тоже окажет значительное содействие".

"У меня давно любовь к России, и моя карьера в искусстве на протяжении многих лет сопровождается многочисленными выставками, в том числе в РФ, - продолжил Флорос. - Для меня это как вернуться домой на родину, которую я люблю и которая, как я считаю, также любит меня. Так что совсем не случайно, что вот уже много лет я представляю в первую очередь в России свои художественные работы".

Художник рассказал, что есть факт биографии его семьи, который связывает его с национально-освободительной революцией в Греции. "Мой тезка и предок Николаос Флорос погиб в 1822 году в битве при Афинах, будучи одним из руководителей греческих повстанцев. Этот факт всегда вызывает у меня трепет и волнение. Мои работы отражают ценности, за которые многие греки тогда отдали свою жизнь: свобода, равенство, язык, образование, культурное наследие и традиции". По словам Флороса, в экспозиции можно увидеть его портреты Ласкарины Бубулины, Теодороса Колокотрониса и других греческих героев. "Экспонаты не просто увековечивают исторических личностей. Это произведения искусства, актуальность которых обеспечивает связь местных традиций с мировым языком искусства. Свобода актуальна сегодня как никогда в связи с последними событиями на мировой арене! Это высшее благо, которое не достигается за раз, а каждый день нужно сражаться, чтобы победить и сохранить его", - подчеркнул скульптор.

Ласкарина Бубулина на свои деньги снарядила небольшой флот с экипажами и армию повстанцев, финансировала возникшую в Одессе на территории Российской Империи греческую организацию "Филики этерия", для которой закупала оружие и продовольствие. За свой счет она построила 18-пушечный корвет "Агамемнон", на котором впервые подняла национальный флаг Греции. Александр I присвоил ей звание адмирала Российского флота и даровал монгольский меч в качестве признания заслуг. Она стала первой в истории женщиной - адмиралом Российского флота. А лидер греческих повстанцев Тедорос Колокотронис служил в русском флоте, затем в британском, участвовал в восстаниях против турок. При первом правителе независимой Греции Иоанне Каподистрии, бывшем до этого министром иностранных дел Российской империи, Колокотронис возглавлял армию Мореи (средневековое название полуострова Пелопоннес).

Вдохновение в русской литературе и искусстве

Флорос рассказал, что иногда он чувствует себя больше русским, чем греком. "Возможно, я сильно увлекался русской литературой: изучал русское искусство, скульптуру и историю с юных лет. Все это взрастило меня так, что важная часть моей души - "русская". Все это давало мне мечты и этим я вдохновлялся. Я многим обязан России и ее культуре, которая является потрясающей и до сих пор создает "созвездие" духа, просвещающее остальных. Лично я считаю, что русская культура в некотором роде является продолжением древнегреческой культуры, поэтому я ее очень уважаю!" - сказал скульптор. Он отметил, что одно из его желаний - создать оригинальный, современный музей, где будут размещены все коллекции работ, выполненных в его особой технике. "Это был бы музей просветительского характера, который повысит чувствительность посетителей к окружающей среде и поможет их культурному образованию. Надеюсь, в будущем это будет реализовано, ведь это будет уникальное пространство искусства, запатентованных технологий, оригинальности, чувствительности к экологии и культуры! Я был бы очень рад, если бы такой проект реализовался в России, которую я так люблю, и я открыт для предложений о сотрудничестве в этом плане с российской стороны!" - сказал Флорос.

Скульптор считает, что его искусство "можно охарактеризовать как сюрреализм, основанный на поп-арте". Помимо музеев в России и Греции его произведения демонстрировались, в частности, в Доме-музее Эль Греко в Толедо (Испания), Императорском дворце Хофбург в Вене, Национальном музее естественной истории в Вашингтоне, музее американского искусства Whitney, Музее искусства "Метрополитен" в Нью-Йорке, Международном музее музыки в Болонье (Италия), Международном выставочном центре в Абу-Даби (ОАЭ), парке скульптуры в Вуппертале (ФРГ) и многих других местах.