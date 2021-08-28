Скульптор Никос Флорос хочет провести в России новую выставку о певице Марии Каллас

АФИНЫ, 28 августа. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Греческий скульптор Никос Флорос хочет провести в России в 2023 году выставку своих работ, которая будет посвящена 100-летию со дня рождения оперной певицы Марии Каллас (1923-1977). Об этом Флорос рассказал в беседе с ТАСС.

По словам скульптора, он недавно демонстрировал созданный им из переработанных алюминиевых банок портрет Марии Каллас в Музее Оперы Ла Скала, и это уже не первый раз, когда он представляет свои работы в Италии. "Я сделал большую персональную выставку к 250-летию Болонской оперы, второго старейшего оперного театра в мире с произведениями, посвященными легендарной Марии Каллас, в сотрудничестве с Тонино Ламборгини (сын основателя автомобильной компании Lamborghini), - сказал Флорос. - С оперой Ла Скала мы сотрудничали и тогда, когда мы впервые продемонстрировали подлинные костюмы великой дивы во Дворце Ахиллеон на греческом острове Корфу вместе с моими работами, посвященными Каллас (дворец построен в 1890 году императрицей Австрии Елизаветой, в настоящее время там музей). Эти творения станут основой выставки, которая будет проходить в 2023 году и будет посвящена 100-летию со дня рождения великой оперной певицы Марии Каллас". Флорос сообщил, что эта экспозиция будет открыта в Музее Оперы Ла Скала в Милане. "В целом я готовлю множество выставок по всему миру в рамках своеобразного турне по случаю празднования 100-летия со дня рождения Марии Каллас, которое, конечно же, сделает остановку и в России", - пояснил скульптор.

Он отметил, что в прошлом он уже представлял в России свои работы, посвященные певице. "Мария Каллас не принадлежит какой-то одной стране, как и все артисты. Их творчество принадлежит всему человечеству! Искусство, каким бы оно ни было, универсально и объединяет всех людей, независимо от религии или политической принадлежности. Оно обращается непосредственно к человеческой душе, независимо, например, от того, богат ли этот человек или беден", - считает Флорос.

О Марии Каллас

Мария Каллас (ее полное имя Мария Анна София Цецилия Калогеропулу) родилась в Нью-Йорке 2 декабря 1923 года в семье эмигрантов из Греции. В 1937 году она вместе с матерью приехала в Афины, где поступила в национальную консерваторию и дебютировала в 1941 году в афинской Национальной опере в спектакле "Боккаччо". В 1944 году певица вернулась в Америку и взяла фамилию Каллас. Ее гастроли в Милане, Нью-Йорке, Чикаго и Лондоне проходили с успехом, она выступала как лирико-драматическое сопрано, в последние годы жизни стала исполнять партии меццо-сопрано. В 1950 году она впервые спела в "Ла Скала" и стала "королевой итальянских примадонн". Именно поэтому до сих пор Греция, Италия и США считают ее своей национальной певицей.

Последнее публичное выступление Каллас состоялось в ноябре 1974 года в Саппоро, а последние годы жизни она провела в Париже. Певица умерла в Париже 16 сентября 1977 года от сердечного приступа на 54-м году жизни.

Флоросу близка тема женской красоты, и он уже создал в своей технике галерею женских образов - Королевы Англии и Ирландии Елизаветы I, российской императрицы Екатерины Великой, Марии Каллас, американской киноактрисы Мэрилин Монро, актрисы и княгини Монако Грейс Келли. "Я глубоко верю, что Бог создал женщину как продолжение творения мира! - пояснил скульптор. - Женская природа - это сила, это любовь, самоотверженность, это сама жизнь. Мои работы вдохновлены женщинами, которые изменили мир - каждая по-своему! По всем этим причинам я сделал и буду делать множество коллекций работ, посвященных женщинам".

Выставки в России

В Санкт-Петербурге скульптор ранее проводил две выставки: одну в Исаакиевском соборе о живописце и скульпторе Эль Греко (Доменикосе Теотокопулосе), а вторую в музее Российской академии художеств, которая была посвящена императорской семье Романовых. На выставке в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве демонстрировались скульптурные костюмы Марии Каллас и Грейс Келли. Только при ближайшем рассмотрении узор "ткани" распадался на тысячи металлических пикселей.

Флорос в 2000 году в Нью-Йорке запатентовал эту технику. "Речь идет о превращении банок из-под газировки в своего рода металлическую ткань, - рассказал скульптор. - Не скрою, что это сложный, трудоемкий и болезненный процесс. Но это то, что делает его уникальным во всем мире! Я использовал сотни тысяч алюминиевых банок, учитывая, что для одного из моих проектов требуется не менее 5 000 таких банок, чтобы довести его до совершенства. По моим оценкам, за короткое время я достигну 1 млн [использованных алюминиевых] банок".

"Но в любом случае материал не имеет значения, - добавил Флорос. - Это все равно, что подсчитывать, сколько частиц в порошке краски, и сосредотачиваться не на созданном произведении, а на этих частицах. Для меня не существует секрета в моем искусстве. Фактически это мое терпение и настойчивость! Я ежедневно работаю с целью передачи воспоминаний об известных людях и событиях с помощью своих работ".