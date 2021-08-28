Умер народный артист России Роман Громадский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Народный артист России Роман Громадский умер в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни, сообщил ТАСС генеральный директор театра "Балтийский дом" Сергей Шуб.

"Роман Громадский умер два часа назад в больнице от последствий инсульта, он долго болел", - сказал собеседник агентства.

Прощание с ним состоится в театре "Балтийский дом", дата прощания, а также место похорон пока уточняются, отметил собеседник агентства.

Громадский (фамилия при рождении - Владимиров) родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде. В 1966 году он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и был зачислен в труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола, который сейчас носит название "Театр-фестиваль "Балтийский дом". В 1983 году ему присвоено звание народного артиста РСФСР.

Громадский сыграл множество ролей в театре, а также снялся десятках советских и российских фильмах и сериалах, вел педагогическую работу.