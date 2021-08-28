Фильм "Нуучча" российского режиссера Мункуева получил Гран-при на кинофестивале в Чехии

ПРАГА, 28 августа. /ТАСС/. Художественный фильм "Нуучча" российского режиссера Владимира Мункуева из Якутии получил Гран-при в одной из наиболее престижных конкурсных секций "На восток от Запада" завершившегося в субботу международного кинофестиваля в городе Карловы Вары на западе Чехии. Об этом ТАСС сообщили в дирекции смотра.

"Гран-при в секции "На восток от Запада" присуждено полнометражной киноленте "Нуучча" якутского режиссера Владимира Мункуева, - отметили в дирекции. - К Гран-при прилагается финансовое поощрение в размере $15 тыс. Эта сумма делится между режиссером и продюсером".

За Гран-при в этой секции боролись 12 художественных фильмов.

"Нуучча" - психологическая драма, снятая по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Действие происходит в Якутии в конце XIX века. По сюжету Хабджий и его жена Керемес, похоронив второго ребенка, готовятся к суровой и голодной зиме. Местный князь вместо обещанной помощи навязывает им на поселение русского каторжника Костю. "Это кино про человека, который хотел помочь людям, но при этом сам усугубил ситуацию и стал агрессором. Для меня самой главной задачей в этом фильме было показать неоднозначность всех героев", - заявил сам Мункуев, комментируя сюжет картины.

Победитель главного конкурса

Международное жюри определило победителем в главной категории смотра художественный фильм Strahinja сербского режиссера Стефана Арсеньевича. Это картина совместного производства Сербии, Франции, Люксембурга, Болгарии и Литвы. Призовой фонд ленты - победителя кинофестиваля составляет $25 тыс.

Главные гости смотра

Главными гостями смотра стали американский актер Джонни Депп, британский актер Майкл Кейн, а также американский киноактер, режиссер и писатель Итан Хоук.

Хоук представил в Карловых Варах триллер "Дневник пастыря" (First Reformed), в котором исполнил главную роль католического священника, переживающего потерю сына, погибшего в ходе войны в Ираке. Кейну и Хоуку были вручены специальные награды фестиваля.

Фильмы фестиваля

В Карловых Варах фестиваль прошел уже в 55-й раз. Он открылся 20 августа. На конкурсные показы, как отметили в дирекции, был продан 104 681 билет. Посетители фестиваля увидели 127 художественных и документальных фильмов. Состоялись 32 премьеры, большинство из этих картин были представлены в главной конкурсной секции и секции "На восток от Запада".

Как рассказали ТАСС в дирекции фестиваля, на нынешнем смотре было примерно на 25 фильмов меньше, чем обычно. Это связано со сложностями для мирового кинематографа, возникшими из-за пандемии коронавируса.

Киносмотр в Карловых Варах - один из старейших в Европе. Он ровесник Каннского кинофестиваля - оба ведут свою историю с 1946 года. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. После этого оба фестиваля стали проводиться ежегодно.