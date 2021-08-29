Евгений Миронов прочтет поэму "Русский крест" в рамках акции помощи детям в Театре наций

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ Евгений Миронов 28 сентября на основной сцене Государственного театра наций прочтет поэму Николая Мельникова "Русский крест" в сопровождении ансамбля "Комонь" в поддержку фонда "Жизнь в движении", сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"В моей голове несколько лет не укладывалось, какими средствами можно передать трагическую щемящую ноту этой поэмы, которая как песнь о простом человеке из деревни, собственно, откуда и сам Николай Мельников. Он из очень простой семьи: отец у него, как и у меня - шофер. Для меня эта поэма по своей эпичности близка к древнегреческой трагедии, потому что ничего не меняется - и боли, и радости простых людей остаются теми же, что и были во все времена", - привели в пресс-службе слова Миронова.

Идея воплотить на сцене эту поэму появилась у артиста, как отметили в пресс-службе, после общения со старцем Илием, который был духовником Мельникова и трагически переживал его гибель. "Мы с режиссером Мариной Брусникиной решили попробовать соединить поэзию с музыкальным и видеорядом, так появился формат концерта. И если в нем все соединится, может быть, мы и достигнем той трагической ноты, которую задал автор", - говорит Миронов.

Благотворительный концерт "Русский крест" пройдет в жанре народной мистерии. По задумке Марины Брусникиной в концерте поэзия соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля "Комонь".

"Меня поразила эта поэма своей бесхитростностью, открытостью и какой-то настоящей природной народной мощью. Вот наотмашь. У нас на репетиции возник такой термин - "русский космос". И вот для создания этого космоса и слились воедино все наши участники: потрясающий Евгений Миронов с его душой, талантом, композитор Николай Попов со своей музыкальной фантазией и удивительным электронным миром, и русский фольклор в исполнении прекрасного ансамбля "Комонь", - привели в пресс-службе слова режиссера.

Все собранные от продажи билетов средства будут направлены в благотворительный фонд "Жизнь в движении", который помогает детям с ограниченными возможностями получить протезы и обрести мечту - ходить. Фонд создан в 2014 году, его учредителями стали Наталья Шагинян-Нидэм и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. В 2019 году фонд открыл первый Детский центр протезирования "Хочу ходить", где на сегодняшний день более 100 детей из разных регионов России обрели протезы и прошли реабилитацию.