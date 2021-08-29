В Калининграде к 2024 году планируют построить кинопавильон

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области планируют открыть кинопавильон в центре региональной столицы к 2024 году, сообщил ТАСС министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время Российской креативной недели.

"У нас есть проект - это строительство павильона, который мы собираемся за свой счет реализовать в ближайшее время. Надеюсь, что в этом году будет закончен проект по строительству такого павильонного комплекса. На следующий год мы начнем его реализовывать, срок строительства - два года. К 2024 году рассчитываем этот комплекс запустить. Там не только павильон, [также планируется создание] открытого пространства, улицы с трамваем, навесных фасадов, которые по желанию кинопроизводителя могут меняться", - сказал Ермак.

Он уточнил, что павильон планируют разместить в центре Калининграда. Примерная стоимость его строительства оценивается в 200-250 млн рублей. "Понимаем, что при плохой балтийской погоде, когда невозможно сделать натурную съемку, кинопроизводители хотят уйти в павильоны. И мы их сможем спокойно запустить в павильон", - добавил Ермак.

Власти Калининградской области активно занимаются поддержкой киноиндустрии в регионе. В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых действует механизм рибейтов (компенсаций затрат кинокомпаниям). Первые рибейты кинопроизводителям здесь были выплачены в 2017 году, их сумма составила 20 млн рублей. Средства на компенсации выделяются из областного бюджета. Благодаря внедрению этой системы в области появилось несколько компаний, которые предоставляют услуги аренды оборудования. Региональные власти заинтересованы в дальнейшем развитии киноиндустрии и ставят целью создание полноценной системы образования в сфере кино - подготовки помощников режиссеров, кинооператоров.

Снятое в Калининградской области кино является средством ее популяризации как места для комфортного и интересного отдыха, а также стимулирует развитие сопутствующих отраслей, отмечают в правительстве области. Например, появились туристические маршруты по местам, связанным со съемками кино. В частности, экскурсоводы показывают туристам места, где снимались сцены фильма "Встреча на Эльбе" (1949 год), декорациями которого послужили послевоенные руины Кенигсберга (теперь Калининград) и Тильзита (Советск). Экскурсионный киномаршрут есть и в Светлогорске, где находится "Дом звездочета" из детского фильма "Красная шапочка". Вышедший на "Первом канале" в 2018 году сериал "Желтый глаз тигра", снимавшийся в регионе, по оценкам регионального министерства культуры и туризма, стимулировал интерес к янтарю, Куршской косе и области в целом.

Российская креативная неделя

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.