Международный фестиваль-конкурс хоров пройдет в 2023 году в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель хорового фестиваля Ленинградской области Михаил Голиков и художественный руководитель немецкой компании - организатора международных хоровых мероприятий Interkultur Романс Ваганс подписали соглашение о проведении международного фестиваля - конкурса хоров в Ленинградской области в 2023 году. Об этом рассказал журналистам в воскресенье Голиков на Втором хоровом фестивале в Ивангородской крепости.

"Сегодня мы подписали соглашение с компанией Interkultur, которая является почти что монополистом в организации крупных хоровых событий в мире, соглашение о совместной организации и проведении международного фестиваля-конкурса в 2023 году в Ленинградской области. Открытие фестиваля состоится в Ивангородской крепости, построенной в XV веке", - сказал Голиков.

Концерты хоров пройдут в разных городах региона. Финал конкурса и гала-концерты состоятся также в Ивангородской крепости. Как рассказал Голиков, одним из важных мероприятий в рамках фестиваля-конкурса станет выступление артистов на мосту Дружбы - границе Эстонии и России.

Это будет первое мероприятие, которое компания организует в России. По словам Голикова, переговоры о проведении фестиваля-конкурса в Ленинградской области начались еще два года назад, его планировалось провести в 2021 году, но ситуация с пандемией коронавируса изменила планы.

Компания Interkultur является организатором международных хоровых мероприятий, в том числе Всемирных хоровых игр.