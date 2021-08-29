Более 20 хоров выступили на фестивале в Ивангородской крепости в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Второй хоровой фестиваль прошел в Ивангородской крепости, заложенной в XV веке и расположенной в Ленинградской области. Более 20 хоров исполнили зарубежную и российскую классику.

Двухдневный фестиваль объединил хор Санкт-Петербургского государственного университета, академический хор Петрозаводского государственного университета и другие коллективы. Фестиваль, организованный Симфоническим оркестром Ленинградской области, завершился лирической оперой Петра Чайковского "Иоланта", главную роль исполнила певица Нафсет Чениб.

"Поначалу нам казалось, что в конце августа собрать множество хоров не получится, но все откликнулись с радостью. В прошлом году на первом фестивале у нас был один хор, а в этом году их уже 20 из Петербурга, Ленинградской области и других регионов Северо-Запада. Из-за пандемии коронавируса было тяжело организовать мероприятие такого масштаба, но мы справились", - рассказал журналистам художественный руководитель фестиваля Михаил Голиков, отметив, что в будущем он станет еще масштабнее.

Хоровые коллективы выступали в средневековой крепости по отдельности и в составе сводных хоров. Прошли и гала-концерты. Артисты исполняли не только классические произведения, но и эстрадные композиции - Майкла Джексона, Вячеслава Бутусова, Максима Леонидова и других.

Фестиваль стал и обучающей площадкой. Латвийский дирижер Романс Ванагс провел мастер-класс в стенах крепости.

Ивангородскую крепость основал великий князь московский Иван III, она строилась для защиты от Ливонского ордена. Это было первое русское оборонительное сооружение с прямоугольным планом. В наши дни комплекс Ивангородского музея, включающий арсенал, пороховой амбар, тайник, батарею, две церкви и крепостные стены с одиннадцатью башнями, не имеет аналогов в России.