Умер актер и телеведущий Алексей Лагутин

ТАСС, 29 августа. Актер, журналист и телеведущий Алексей Лагутин умер на 51-м году жизни. Об этом пишет в воскресенье портал Одинцовского городского округа Московской области.

"Ушел в расцвете своих творческих сил, на пике проектов и замыслов, реализовать которые не дала тяжелая болезнь", - говорится в сообщении на портале. На местном телеканале "Одинцово" Алексей Лагутин был известен, как автор популярных передач "Беседы у окна", "МузАнтракт", "Хочу в телевизор" и "ПРОчтение".

Лагутин работал в Одинцовском Центре развития культуры. Он также снялся в сериалах "Райский уголок" и "Мир, дружба, жвачка-2".

Администрация муниципалитета и Одинцовский центр развития культуры выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам актера.