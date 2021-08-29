Креативные проекты участников II Всероссийского конкурса Art Team реализуют в регионах РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стартапы в сферах образования, культуры, искусства, туризма, дизайна и урбанистики, представленные в рамках Российской креативной недели на II Всероссийском конкурсе проектов в сфере креативных индустрий Art Team, будут реализованы в регионах России. В их числе проекты по созданию аудиогидов для детей по экспозициям музеев в Санкт-Петербурге, созданию и продвижению музыкальных композиций на основе фольклора, а также организации выставочного пространства для творческих молодых людей, сообщила ТАСС руководитель проекта "Pro Музей" Ярослава Дудникова.

"Это проект [по созданию аудиогидов по музея Санкт-Петербурга для детей], который совмещает профориентацию и при этом развитие музея. Дети в рамках проекта пробуют шесть креативных профессий: экскурсовод, дизайнер, звукорежиссер, драматург, актер озвучивания и реставратор", - сказала Дудникова.

По ее словам, дети совместно с наставником будут создавать на мастер-классах тексты аудиогидов, затем будут их озвучивать и создавать дизайн-афиши мероприятий, которые впоследствии пройдут в музеях Санкт-Петербурга. Она отметила, что такие продукты позволят привлекать в учреждения молодую аудиторию. "Подростки выбрали, что они хотят [сделать] аудиогид для детей помладше и поэтому написали потрясающую сказку по экспозиции музея Шаляпина. Это на самом деле очень полезно для музеев, потому что у них проблема - заманить подростков, заманить детей и нет какого-то специального контента", - пояснила руководитель проекта.

Как рассказала ТАСС директор организации "Волонтеры культуры Новосибирской области" Юлия Карпунина, проект "FOLK’s" направлен на обучение музыкантов в области продвижения своего творчества и в настоящее время, помимо Новосибирской области, также реализуется в республиках Алтай и Хакасия. В будущем его планируют запустить также на территории Якутии. Проект позволят участникам научиться использовать уникальный фольклор и перерабатывать его в современную мелодию. "Мы работаем с отделениями культуры - музыкальный колледж или консерватория, то есть в Якутии скорее всего будет музыкальный колледж", - добавила Карпунина.

В Кирове, по словам руководителя проекта "Вятский субъектив" Анастасии Вострецовой, для творческой молодежи из региона будет создана площадка, где они смогут выставлять свои работы. Помимо этого, проект подразумевает создание иммерсивных спектаклей, кинопоказов и театральных лаборатории. "В апреле этого года мы сняли пространство в центре города в историческом здании, 140 кв. м. Сейчас нам нужна поддержка на создание помимо галереи и лектория, магазина, коворкинга, мастерских, библиотек и кафе", - сказала она.

Помимо этого, в рамках Российской креативной недели были представлены еще 37 проектов участников конкурса Art Team. Так, представительница Архангельской области Дарья Шабова презентовала проект создания школы на базе предприятий народных промыслов, в которой можно будет получить образование в области дизайна. Кроме того, участница конкурса Екатерина Югаева представила проект "Строки, пережившие войну", который подразумевает создание цифровых писем на основе реальных фронтовых писем. Также представитель проекта "Аниматроника" Анатолий Карнаухов предложил открыть во всех регионах РФ цифровые театры с робототехникой.

О конкурсе

Всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team направлен на создание социально значимых проектов в сфере креативных индустрий в России. Проекты разрабатывались по шести направлениям: "Образование в креативных индустриях", "Digital-проект в культуре", "Современное искусство", "Место силы", "Дизайн" и "Культурный туризм и наследие". Организаторами конкурса выступили ФГБУ "Роскультцентр" совместно с Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Фонда президентских грантов.

О Российской креативной неделе

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и Правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.