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Умер актер Эдвард Аснер

Ему был 91 год
Эдвард Аснер AP Photo/Matt Sayles
Описание
Эдвард Аснер
© AP Photo/Matt Sayles

ТАСС, 29 августа. Американский актер Эдвард Аснер умер в возрасте 91 года. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на семью актера.

"Мы с сожалением сообщаем, что наш горячо любимый глава семейства мирно скончался сегодня утром", - написала семья в Twitter.

За свою карьеру Эдвард Аснер был удостоен семи премий Emmy за актерскую игру, пять из которых актер получил за роль Лу Гранта в телесериале "Шоу Мэри Тайлер Мур" (The Mary Tyler Moore Show, 1970-1977) . Аснер также озвучивал большое количество мультфильмов, в том числе роль главного героя в анимационном фильме "Вверх" (Up, 2009). Актер продолжал работать до 90-го года жизни.

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