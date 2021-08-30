Мультфильм "Босс-молокосос - 2" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Американский мультфильм "Босс-молокосос - 2" стал лидером российского проката, собрав 146,7 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 августа.

Приключенческий мультфильм режиссера Тома МакГрата вышел в российский прокат 14 августа. Узнав, что доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных детей, малышка-суперагент Тина с помощью своего папы и дяди, который в прошлом тоже был малышом-суперагентом, решает противостоять его планам.

Второе место по кассовым сборам занял американский фантастический боевик "Главный герой" режиссера Шона Леви, собравший за четыре дня 95,1 млн рублей. Сотрудник крупного банка обнаруживает, что его мир - это часть огромной видеоигры, а сам он в ней лишь второстепенный герой. Фильм покажет, сможет ли второстепенный герой стать главным и спасти мир. Главные роли в картине исполнили Райан Рейнольдс, Джоди Комер и Тайка Вайтити.

На третьей строчке рейтинга оказался мультфильм "Щенячий патруль в кино" режиссера Кэллана Брункера, собравший 58 млн рублей за уик-энд. Вооружившись смекалкой, дружбой и новыми гаджетами, команда хвостатых героев готова противостоять злодею Хамдингеру, ставшему мэром Города Приключений, и спасти жителей города. Героев ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства - к патрулю присоединится находчивая такса Либерти.